Depeche Mode выпустят 15-й альбом и отправятся в мировой тур

В 2023 году культовая британская музыкальная группа Depeche Mode выпустит новый, уже 15-й, альбом и отправится в мировое турне. Пластинка и тур будут называться символично Memento Mori (с латинского — «помни о смерти»).

«Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы были напрямую вдохновлены тем временем, — рассказал о новом альбоме один из участников коллектива Мартин Гор. — После смерти Флетча (Энди Флетчер, умер в мае 2022 года. — Прим. авт.) мы решили продолжить, поскольку мы уверены, что это то, чего он хотел бы, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла».

Гастроли коллектива начнутся 23 марта. До конца лета музыканты объедут Северную Америку и Европу. России, Украины и Белоруссии в концертном графике на сайте группы не значится.