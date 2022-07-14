«Чистый лайв в акустике!»: Ирина Ортман даст свой первый сольный концерт в Москве

21 июля, накануне своего дня рождения, певица Ирина Ортман из группы «Тутси» даст свой первый сольный концерт в Москве.

Это будет большой акустический квартирник, во время которого артистка исполнит как песни из трех своих сольных альбомов, так и новые синглы.

«Каждый концерт по-своему уникален, сольный концерт — уникален вдвойне, а акустический сольный концерт — это особая магия и трепет. Чистый лайв в акустике! Мы с музыкантами уже готовимся ко встрече со зрителями, обещаем — будет тепло, уютно, вкусно и музыкально!» — делится эмоциями Ирина.

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Мероприятие пройдет в ресторанном доме «Булошная» по адресу Житная, 10. Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести здесь.