«Будет очень, очень жарко!»: Глюкоза согреет Crocus City Hall в феврале

16 сентября певица Глюкоза поделилась с поклонниками новостью, которую сама артистка долго ждала. Открылись продажи билетов на ее большой сольный концерт в Crocus City Hall. Дата мероприятия — 17 февраля 2023 года.

«Готовлю для вас нереально крутое шоу, новые песни и любимые хиты! Будет очень, очень жарко! До встречи, любимые», — написала Наталья Чистякова-Ионова в Telegram.

Зрителям также обещают яркое световое шоу и специальных гостей на сцене.