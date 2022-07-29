«Бежит от скуки Москва»: Лариса Долина спела дуэтом с финалистом шоу «Ну-ка, все вместе!»

29 июля народная артистка России Лариса Долина и начинающий певец, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Зебелян представили слушателям совместную песню «Бежит от скуки Москва».
«Про Москву можно петь всегда! Москва — самый красивый город с многовековой историей, и его хочется прославлять. Песня получилась очень светлая, настоящий гимн столице. Несмотря на то что написана она в миноре, грусти в ней нет. Песня вызывает только радостные, светлые чувства. И я счастлива, что такое красивое произведение теперь в моем репертуаре», — отметила Долина.
Новая песня написана на стихи Михаила Гуцериева. Поэту уже не первый раз удается в своих стихах передать богатую палитру эмоций, которые в людях рождает Москва. Столица России у каждого своя, но в строчках Гуцериева она загадочная, интригующая и родная, как своенравная «женщина-царица», которая не любит скучать.
«Большая удача, что на Гарика обратил внимание Михаил Гуцериев. Поверив в молодое дарование, поэт подарил ему прекрасную песню. Перед Гариком стояла ответственная задача: спеть композицию с народной артисткой России Ларисой Долиной, и он прекрасно с этим справился. Необычное сочетание голосов, тембров, поколений — песня действительно получилась сильной и необычной», — рассказала продюсер Татьяна Тур, которой принадлежит идея этого дуэта.
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