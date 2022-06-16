Бейонсе объявила дату выхода седьмого альбома

16 июня на страничках певицы Бейонсе в социальных сетях появилась информация о выходе ее нового альбома.

Пластинка будет называться Renaissance act I («Ренессанс, часть 1») и выйдет 29 июля. На нее уж можно оформить предзаказ. Ожидается, что на диске будет 16 треков. В подарочное издание войдут футболка, 28-страничный буклет и коллекционный мини-постер.

Поклонники 40-летней артистки, наверняка, заждались крупных релизов от нее. Всего у Бейонсе вышло шесть студийных альбомов, и последний — Lemonade — в апреле 2016 года. То есть, прошло уже шесть лет. Хотя за это время у звезды вышла запись живого концерта. совместная пластинка с мужем Jay-Z, саундтрек к фильму «Король лев» и еще парочка синглов.

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