«Береги меня»: Диана Гурцкая выпустила новую песню

5 августа состоялась премьера новой песни Дианы Гурцкой «Береги меня». Артистка спела о всеобъемлющей любви, преданности и необходимости беречь друг друга.

«В каждой песне есть частица моей души. Здесь мне очень понравились слова: «Береги меня, береги мои стремления и мечты», — поделилась певица. — Кстати, говоря про слова, очень часто, когда в тексте песни есть строки про свет, видение и прочее, их стараются убирать, избегать. Почему-то людям кажется, что раз я не вижу, то не могу петь про свет. Я специально попросила, чтобы слова «этот свет мы не потеряем» оставили в тексте. Здесь же говорится не о том свете, который идет от лампы, а о внутреннем свете, который мы можем видеть не видя, главное — не терять этот свет».

Диана и композитор Тимур Елчин написали этот трек так, чтобы он звучал в духе времени. В начале песни использован прием «аэро», при котором звуки будто доносятся откуда-то издалека, создается некая «вокальная размазанность». Современность музыки услышит не только профессионал, но и обычный слушатель.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что Гурцкая активно готовит новый альбом, хотя только в 2020 году выпустила пластинку «Время». Это будет уже шестой релиз артистки.