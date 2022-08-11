«Аж сердце замирает от волнения»: Рита Дакота презентует новую песню «Лифт»

Впрочем, для поклонников Риты эта песня далеко не новинка. На одном из роликов, выложенных певицей, целый зал ее фанаток дружно поет слова этой композиции на концерте. Звезда отметила, что ей даже необязательно выпускать трек, чтобы он стал хитом.

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Добавим, что Дакота каждый год выпускает по четыре-пять синглов, но в 2021-м у нее состоялось только две премьеры, а в текущем году «Лифт» будет первой.