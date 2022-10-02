Анастасия Волочкова покажет свой дом изнутри в новом клипе

Вечером 2 октября в Сети состоится премьера нового клипа балерины Анастасии Волочковой на песню «Глоток любви».
«Съемки проводились в локациях моего дома. Таким образом, посредством этого видео вы сможете лицезреть его интерьеры», - предупредила 46-летняя артистка в Telegram.
В YouTube упомянутый клип появится в 21 час. Вот ссылка на видео.
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Напомним, что, кроме своих балетных шоу, Волочкова также активно выпускает песни. У нее вышло два музыкальных альбома - «Расскажу» и «Вселенная».