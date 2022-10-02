Анастасия Волочкова покажет свой дом изнутри в новом клипе

Знаменитая балерина выпускает новое музыкальное видео.
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова в домашнем интерьере. Фото: t.me/volochkova_anastasiya

Вечером 2 октября в Сети состоится премьера нового клипа балерины Анастасии Волочковой на песню «Глоток любви».

«Съемки проводились в локациях моего дома. Таким образом, посредством этого видео вы сможете лицезреть его интерьеры», - предупредила 46-летняя артистка в Telegram.

В YouTube упомянутый клип появится в 21 час. Вот ссылка на видео.

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Напомним, что, кроме своих балетных шоу, Волочкова также активно выпускает песни. У нее вышло два музыкальных альбома - «Расскажу» и «Вселенная».

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