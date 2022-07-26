Александр Цой сменил название своего музыкального проекта и анонсировал новую песню

26 июля свой день рождения отмечает Александр Цой, сын культового музыканта Виктора Цоя. В 2022 году ему исполнилось 37 лет.
Музыкант решил, что к этой дате нужно произвести некоторые изменения в своей карьере, и накануне выложил в соцсети видео для поклонников с некоторыми объявлениями.
Он сообщил, что закрыл свой музыкальный проект «Ронин» и запустил новый, который будет называться скромно — «Саша Цой». Первую песню под новым брендом музыкант обещал выпустить как раз в свой день рождения. Композиция называется «Светлячки».
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Напомним, проект «Ронин» был запущен в 2017 году, его творениями стали несколько песен. После Александр Цой занялся организацией ностальгических концертов группы «Кино» с записанным вокалом его отца и видеоэффектами, подготовленными лично им.