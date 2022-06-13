Рэпер L’One: «Я первый рэпер на первом джазовом фестивале»

13 июня открывается I Московский джазовый фестиваль, приуроченный к 100-летию отечественного джаза. В этот день в концертном зале «Зарядье» выступят коллективы Игоря Бутмана и Юрия Башмета.

А вообще музыкальный фестиваль продлится до 19 июня. У него семь площадок проведения: зал и парк «Зарядье», сад «Эрмитаж», парк «Музеон», Новопушкинский сквер, ВДНХ и Центральный рынок. Джем-сейшены пройдут также в местных клубах.

При этом только в концертный зал «Зарядье» и сад «Эрмитаж» будут работать по билетами, на остальные площадки вход бесплатный.

На новом фестивале выступят 700 артистов, в том числе из-за рубежа: из Индии, Бразилии, Кубы, Турции, Сербии и Армении. Россию представят такие исполнители, как Лариса Долина, Алексей Чумаков, Евгений Маргулис, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и многие другие. В том числе и рэпер L’One (Леван Горозия).

«Мы готовим специальную программу — джаз-рэп. Я первый рэпер на первом джазовом фестивале. В музыкальном плане, думаю, я не подведу, а, может быть, открою для джазовой аудитории дверь в другой жанр», — цитирует Горозию ТАСС.

Напомним, в 2019 году после ухода с музыкального лейбла Black Star рэпер оказался в центре скандала, потеряв право выступать под своим псевдонимом. В 2021 году вернули ник L’One.

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