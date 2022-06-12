Волочкова анонсировала новую песню «Голос любви»

На трек сразу же будет снят клип.

Для тех, кто забыл, что Анастасия Волочкова еще и певица, знаменитая балерина напомнила о себе.

12 июня она выложила в социальные сети фото из студии и сообщила поклонникам, что записывает новую песню «Голос любви». В этом ей помогает давний друг и звукорежиссер, музыкант Михаил Борисовский.

К тому же, на днях 46-летняя артистка собирается снять клип на новый трек с режиссером Маратом Халиковым.

Напомним, в 2014 году Волочкова выпустила короткий музыкальный альбом «Расскажу», а в 2021-м вышла ее пластинка «Вселенная», состоящая уже из двух десятков песен. И останавливаться на достигнутом балерина не планирует.

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