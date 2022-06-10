Мокрая премьера: у Полины Гагариной вышел сингл «Вода»

10 июня у певицы Полины Гагариной вышла новая песня под названием «Вода». Судя по описанию трека, оставленного самой артисткой, в свежей композиции снова поется о расставании.

«Пусть эта вода смоет с души все сомнения и разочарования, все, что было не навсегда! И тогда впереди обязательно забрезжит рассвет! И эта вода уже утром превратится в прошлое, которое еще вчера было настоящим. А значит, я отпускаю тебя сегодня со словами: «Спасибо… И прощай!» — написала Гагарина под обложкой сингла в Telegram.

Добавим, что при всей своей популярности Полина нечасто балует поклонников новыми песнями. В 2021 году у нее вышло всего два сингла, в 2022-м пока три. А с релиза последнего альбома певицы прошло уже пять лет.

Возможно, это вызвано бракоразводным процессом 35-летней артистки — в начале 2021 года она поставила точку в браке со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым, с которым делит 5-летнюю дочь Мию.

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