BTS выпустили новый альбом, заглянув в прошлое и в будущее

10 июня у популярного корейского бой-бэнда BTS вышел новый альбом под названием Proof («Доказательство»). В него вошло аж 35 треков, однако полноценными песнями из них можно считать лишь 25, да и многие из них уже были выпущены группой ранее.
Релиз состоит из трех компакт-дисков, представляющих прошлое, настоящее и будущее музыкального коллектива.
«Поскольку BTS празднуют девятую годовщину своего дебюта и собираются открыть новую главу десятилетия в качестве артистов, Proof был разработан, чтобы оглянуться на прошлую деятельность группы и поразмышлять над ее значением», — говорится в заявлении звукозаписывающего лейбла BTS Big Hit Music.
Напомним, коллектив из семи участников был образован в 2012 году. С тех пор у горячих корейский парней вышло 8 альбомов, 39 синглов и 46 клипов. Певцы откатали шесть масштабных туров и выпустили про себя два документальных фильма.
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