У Юлии Ковальчук случились «Любовь и Самбука»

7 июня певица Юлия Ковальчук сообщила поклонникам в соцсетях, что 10-го числа у нее выйдет новый клип – на песню «Любовь и Самбука».

39-летняя артистка провела съемки в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ в конце апреля, пообещав своим фанатам согревающий хит. Она выступила автором идеи и режиссером нового клипа. Премьера состоится на YouTube-канале звезды.

Добавим, что после ухода из «Блестящих» Юлия радует поклонников примерно одним клипом в год. Зато стала активно появляться на телевидении как участница ТВ-проектов и ведущая. В 2021 году ее можно было увидеть в новогодней «Маске» на НТВ и в передаче «Между нами шоу» на СТС.

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