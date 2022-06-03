Дима Билан анонсировал совместный клип с МакSим на песню «Знаешь ли ты»

Певец очень вдохновлен своей работой с коллегой по сцене.

История красивого дуэта Димы Билана и певицы МакSим еще не закончена. На днях «ночной хулиган» объявил, что их совместное исполнение песни «Знаешь ли ты» обернется клипом.

Пока в YouTube есть только lyric video к новой версии песни, но артисты якобы уже завершили съемки полноценного клипа и вскоре представят его.

«Для меня это большая честь — прикоснуться к, не побоюсь этого слова, легендарной музыке! — пишет Билан в социальной сети. — Написать такую музыку, которая сквозь года живет и по первым аккордам узнается и трогает сердца — это дорогого стоит!»

Дима поблагодарил МакSим за их творческое соприкосновение и отметил, что он очень проникся историей певицы, которая буквально выкарабкалась с того света.

«Будет тонко, творчески и красиво! По-другому с тобой быть и не может!» — анонсировал певец будущий клип.

Дата выхода совместной видеоработы двух звезд, правда, пока не объявлена.

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