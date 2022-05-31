«Новую волну» 2022-го перенесли на следующий год

В 2022 году Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проводиться не будет.

31 мая организаторы сообщили о переносе мероприятия на следующий год. Ранее планировалось, что фестиваль пройдет в августе в городе Сочи. Еще в апреле в СМИ прошла информация, что событие не состоится, но теперь об этом объявлено официально.

«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран», — говорится в официальном сообщении.

Добавим, что ранее сообщалось, что организатором конкурса поступило более 10 тысяч заявок от молодых исполнителей, и среди них были отобраны финалисты, которым предстояло побороться за свою победу в Сочи.

Напомним, что председателем жюри этого музыкального события является известный композитор Игорь Крутой.

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