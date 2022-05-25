Баста разделит «Лужники» пополам

Рэпер собирается дойти даже до тех зрителей, кто будет далеко стоять от сцены.

18 июня у рэпера Басты состоится очередной масштабный концерт в «Лужниках». 42-летний артист хочет провести его на высочайшем уровне. В новом интервью он поделился деталями предстоящего шоу.

«Масштаб будет колоссальный… Там будет три громадных экрана. Доступ к моему изображению будет стопроцентный с каждой точки – вот наша главная цель, — рассказал Василий Вакуленко каналу «Муз-ТВ». – Мы сделаем от сцены в зал такой громадный «язык», по которому я смогу ходить среди всех людей. Практически пополам будет он делить площадку. Будет классно. То есть, я могу двигаться и петь, где угодно». «Плюс гости. Мы пригласили всех, с кем я сотрудничал за эти годы, чтобы исполнить песни. Я надеюсь, все будет круто».

Напомним, «Лужники» является самым большим стадионом России, вмещая на своих трибунах более 80 тысяч человек.

Добавим, что 24 мая вышел документальный фильм «Баста. Суперигра», в котором музыкант рассказал о своем пути к успеху.

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