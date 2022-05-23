Без лишней скромности: Анна Семенович и певица Слава представили клип на песню «Бумеранг»

Популярные певицы Анна Семенович и певица Слава снялись в видео, в основу сюжета которого легла невымышленная история.

Анна Семенович и певица Слава представили неожиданный дуэт, исполнив песню «Бумеранг».

А теперь еще вокалистки презентовали клип на этот трек. В основе сюжета — реальная история борьбы двух женщин за одного мужчину.

Клип на песню «Бумеранг» был снят всего за один день. Под руководством режиссера Александра Игудина Анна Семенович и певица Слава с легкостью раскрепощались и в итоге предстали в кадре без лишней скромности.

«Работать на одной площадке с командой профессионалов – одно удовольствие. Мое вовлечение и занятость в съемочном процессе в совокупности обошлись в 4 часа — идеальный для меня формат», — поделилась эмоциями от работы певица Слава. «Я так вжилась в роль, что иногда и вправду представляла, будто воюю со своей подругой за одного мужчину. История не из приятных», — добавила Анна Семенович.

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