Baby tonight: Ольга Бузова выпускает новую песню

Фанаты певицы сразу получат и клип, где звезда сыграла опасную женщину.

В ночь на 20 мая у Ольги Бузовой выйдет новый трек Baby tonight, а также клип на него. Видеоотрывком из новой музыкальной работы 36-летняя певица поделилась накануне днем. Судя по ролику, создатели клипа вдохновлялись западным сериалом «Декстер».

«Будет новая песня, всем вам известная, но в абсолютно новой интерпретации», — пообещала Ольга своим фанатам в Telegram.

Интересно, это будет такой же стопроцентный хит, как «Девочка-ночь» Лады Дэнс?

Напомним, в 2021 году у Бузовой вышли третий студийный альбом «Вот она я» и два сингла. В 2022-м телезвезда пока выпустила только две песни — «Не буди во мне зверя» и «Делай добро».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.