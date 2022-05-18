В июне 2022 года Лазарев даст ряд концертов в центральной России, а осенью поедет в новый тур

Певец Сергей Лазарев похвастался в социальной сети полученной премией «Жара» в категории «Лучший концертный тур». 39-летний артист получил ее за свой N-Tour, с которым начал кататься по стране до и после пандемии.
«Мы дали 155 шоу с этой программой! Побывали в 155 городах! И теперь мы объявляем о дополнительных концертах!» — написал Лазарев в Telegram.
Согласно афише на сайте певца, летом 2022 года у него запланированы следующие концерты:
- 14 июня — Вологда (дворец спорта «Вологда»);
- 15 июня — Ярославль (КЗЦ «Миллениум»);
- 16 июня — Кострома (КВЦ «Губернский»);
- 20 июня — Тула (Городской концертный зал);
- 23 июня — Калуга (филармония).
Также у Лазарева «зависли» два южных концерта — в Краснодаре (ДС «Олимп») и Ростове-на-Дону («Конгресс-холл» ДГТУ). Они должны были состояться в апреле, но были перенесены, и новые даты пока не получили.
Сергей также объявил, что осенью у него будут новое шоу и новый тур. Согласно сайту, артист выступит в Петербурге, Москве, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске и Иркутске.
Смотрите также:
Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.