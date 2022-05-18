В июне 2022 года Лазарев даст ряд концертов в центральной России, а осенью поедет в новый тур

На днях артиста наградили за лучшие гастроли по стране.

Певец Сергей Лазарев похвастался в социальной сети полученной премией «Жара» в категории «Лучший концертный тур». 39-летний артист получил ее за свой N-Tour, с которым начал кататься по стране до и после пандемии.

«Мы дали 155 шоу с этой программой! Побывали в 155 городах! И теперь мы объявляем о дополнительных концертах!» — написал Лазарев в Telegram.

Согласно афише на сайте певца, летом 2022 года у него запланированы следующие концерты:

14 июня — Вологда (дворец спорта «Вологда»);

15 июня — Ярославль (КЗЦ «Миллениум»);

16 июня — Кострома (КВЦ «Губернский»);

20 июня — Тула (Городской концертный зал);

23 июня — Калуга (филармония).

Также у Лазарева «зависли» два южных концерта — в Краснодаре (ДС «Олимп») и Ростове-на-Дону («Конгресс-холл» ДГТУ). Они должны были состояться в апреле, но были перенесены, и новые даты пока не получили.

Сергей также объявил, что осенью у него будут новое шоу и новый тур. Согласно сайту, артист выступит в Петербурге, Москве, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске и Иркутске.

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