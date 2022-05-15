Кто выступит на «Песне года — 2022» после раскола в рядах российских звезд

В связи с тем, что из-за украинских событий многие звезды российского шоу-бизнеса покинули страну, состав музыкального фестиваля «Песня года — 2022» может значительно измениться.

По мнению музыкального критика Павла Руденко, точно не стоит ждать Валерия Меладзе с Верой Брежневой, Софию Ротару, Ивана Дорна и, конечно же, Настю Каменских с ее мужем Потапом.

Однако, даже если список «отсутствующих» звезд будет гораздо шире, конкурс все равно проведут и наградят победителей, считает критик. Только состав участников значительно омолодиться за счет новых имен.

«Мне кажется, это будут Мари Краймбрери, Андрей Звонкий, дуэт Anna Asti и Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Jony», — цитирует Руденко eg.ru.

Это может быть и плюсом, так как раньше зрители неоднократно жаловались, что состав исполнителей «Песни года» почти не меняется.

С ведущим фестиваля тоже может быть непросто. Эксперт считает, что певца Сергея Лазарева вряд ли снова позовут на эту роль, однако его вполне может заменить Александр Рева.

Добавим, что проведение «Песни года» предварительно запланировано на 4 декабря на стадионе «ВТБ Арена Парк».

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