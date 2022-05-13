«Давай обнимемся в последний раз»: у Ирины Дубцовой и Натана выходит совместный клип

14 мая у певицы Ирины Дубцовой выйдет новый клип — на совместную песню с Натаном «Давай обнимемся в последний раз».

Создатели музыкального видео анонсировали, что зрители увидят «жизненную историю, знакомую многим». На предварительных кадрах, опубликованных в социальных сетях, Дубцова и Натан обнимаются в различных позах и даже в ванне. Но и без разбитой посуды в отношениях их лирических героев не обошлось. При этом клип выполнен в черно-белых тонах.

Артисты поют о расставании любящих людей, которые уже сто раз разрывали роман и столько же сходились вновь. Но сейчас мужчина и женщина хотят окончательно закончить отношения и разойтись по-хорошему.

Напомним, в начале 2022 года у Дубцовой вышел третий альбом Sorry. За последние годы певица спела дуэтом с Никитой Алексеевым, Артемом Качером и Леонидом Руденко.

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