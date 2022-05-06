«Артисты, которые выбрали Россию»: премия RU.TV отметит заслуги отечественных певцов

Билан, Гагарина, Бузова, Дубцова, Кока и другие выйдут на сцену в «Крокус Сити Холле».

28 мая в «Крокус Сити Холле» пройдет ежегодная премия телеканала RU.TV.

Однако в этот раз организаторы мероприятия видят в церемонии награждения певцов особый смысл. Они считают, что в нынешней обстановке как никогда важно поддержать поклонников отечественной популярной музыки и выделить достижения российских артистов.

«Музыка обладает колоссальной объединяющей силой. Мы со всей страной и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами», — поделился генеральный продюсер канала RU.TV Михаил Богомолов.

Итак, Русская музыкальная премия пройдет в 11-й раз. Поддержать поклонников и подарить им хорошее настроение на сцену выйдут Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Елена Север, Ирина Дубцова, Artik & Asti, Клава Кока, Артур Пирожков, Маша Вебер, Мот, Niletto, Мари Краймбрери, Ольга Бузова, Слава, HammAli & Navai и многие другие артисты.

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