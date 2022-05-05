Хор Турецкого и Soprano споют песни Победы на Белорусском вокзале 9 мая

Вечером 9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве прозвучат песни Великой Победы. В этом историческом месте, где в 1945 году страна встречала героев Родины, перед жителями столицы выступят Хор Турецкого и арт-группа Soprano.

В программе концерта будут красочное шоу с 3D-проекциями, музыка нескольких поколений и, конечно же, проникновенные песни военных лет — от всеми любимой «Катюши» до легендарного «Бухенвальдского набата».

«Мы исполним песни, которые находят отклик в душе каждого из нас. Для меня лично проект «Песни Победы» на Белорусском вокзале — это предназначение. Так как в 1941 году именно с Белорусского на фронт ушел мой отец, и все мое детство прошло именно здесь», — отмечает Михаил Турецкий.

Концерт на площади начнется 9 мая в 20:00.

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