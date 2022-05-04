Зара отправится в концертный тур летом 2022 года

Летом 2022 года певица Зара отправится в концертный тур по России. Заготовленное шоу 38-летней артистки называется «Мир вашему дому».

4 мая Зара объявила первые даты своих выступлений:

31 мая — Майкоп;

1 июня — Черкесск;

3 июня — Пятигорск;

7 июня — Владикавказ;

8 июня — Нальчик.

«Я всегда говорю, что музыка способна согреть душу, дать надежду и подарить любовь. И я счастлива, что у меня есть возможность дать это своему слушателю, — пишет певица в Telegram. — Приходите и давайте споем вместе».

Организаторы сообщают, что концертная программа «Мир вашему дому» будет состоять из композиций разных жанров — от романсов и песен военных лет до популярных эстрадных хитов: «Недолюбила», «Для нее», «Любовь — красавица», «С понедельника» и так далее. Гостей приглашают окунуться в атмосферу добрых, душевных песен и теплоты, которая присуща исполнению Зары.

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