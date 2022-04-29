Gangnam Style в ковбойском стиле: рэпер PSY выпустил клип совместно с участником BTS

Исполнитель хита Gangnam Style, южнокорейский рэпер PSY, выпустил новый клип под названием That That («Это это»).

Новая работа заводного артиста из Сеула мало чем отличается от его предыдущих эпатажных видео. Разве что рэпер перенес свои вирусные танцы в декорации Дикого Запада и спел вместе коллегой Шугой из популярного во всем мире бойбэнда BTS. Последний, кстати, выступил автором и продюсером новой песни.

Добавим, что PSY не выпускал клипов с 2017 года, а в сотрудничестве с Шугой у него вышло не только новое музыкальное видео, но и целый альбом, который рэпер коротко назвал «9th» («Девятый»). Вот как молодые таланты поддерживают стариков.

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