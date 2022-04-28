Мот первый раз опубликует новый трек без участия Black Star

Артист проработал с музыкальным лейблом девять лет.

Экс-исполнитель лейбла Black Star Мот делает первые шаги в сольной карьере с треком «По душам».

Поклонники артиста привыкли, что Мот выступает под лейблом, который создавал коллега музыканта — Тимати. Однако Мот больше не является сотрудником компании.

К слову, слушатели Мота не заметят сильных изменений в творчестве певца. Уход из лейбла не отразился на фирменном стиле исполнителя. Прежняя глубина присутствует в лиричных треках Мота.

Однако некоторые поклонники артиста заметили, что «новый» Мот стал более дерзким. Долгожданный релиз новой песни Мота «По душам» состоится 29 апреля. Об этом Мот рассказал в своих соцсетях.

Напомним, ранее шоумен и один из владельцев музыкального лейбла Black Star Пашу рассказал, почему Мот покинул его компанию. При этом бизнесмен назвал артиста отдельной гордостью лейбла. Пашу остался в дружеских отношениях с бывшим сотрудником.

Пашу не обиделся на Мота за то, что исполнитель захотел развиваться и выступать как самостоятельный артист.

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