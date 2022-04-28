«Понять друг друга»: Леди Гага презентует новую песню — саундтрек к фильму Тома Круза

28 апреля на киновыставке CinemaCon в Лас-Вегасе впервые покажут новый фильм Тома Круза «Топ Ган: Мэверик». 27 мая боевик про летчиков выйдет в мировой прокат.

А 3 мая состоится релиз песни Леди Гаги Hold My Hand («Держи меня за руку»), которую певица записала специально для этой картины. О своей новой музыкальной работе 36-летняя артистка рассказала в социальной сети.

«Когда я написала эту песню для «Топ Ган: Мэверик», я даже не осознавала, на сколько слоев она охватила сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем. Я работала над ней годами, совершенствовала, пытаясь сделать ее нашей», — поделилась Гага.

«Я хотела превратить музыку в песню, в которой мы разделяем нашу глубокую потребность быть понятыми и попытки понять друг друга, стремление быть рядом, когда мы чувствуем себя так далеко, и способность прославлять героев жизни».

«Эта песня — любовное письмо миру во время и после очень трудного периода. Я так давно хотела, чтобы вы это услышали».