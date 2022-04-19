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Три в одном: Башмет и Хабенский соединили музыку, поэзию и живопись в одном концерте

Шоу «Параллельные миры. Русское искусство. XX век» поставили в «Зарядье».

Три в одном: Башмет и Хабенский соединили музыку, поэзию и живопись в одном концерте
Константин Хабенский и Юрий Башмет. Фото: Global Look Press

22 апреля на сцене концертного зала «Зарядье» состоится музыкально-поэтическое шоу «Параллельные миры. Русское искусство. XX век». За дирижерским пультом симфонического оркестра «Новая Россия» выступит Юрий Башмет, а художественным чтением займется Константин Хабенский.

«Это насыщенная музыкально-визуально-литературная композиция, в которой музыка Рахманинова, Стравинского, Прокофьева переплетается со стихами Маяковского, Бальмонта, Багрицкого и Анненского, — говорится в анонсе концерта. — И под мелодии композиторов и стихи знаменитых поэтов на экране будут демонстрироваться картины Куинджи, Врубеля, Репина, Щедрина и многих других художников».

Ожидается, что шоу станет настоящим «три в одном» для ценителей искусства.

Начало — в 19 часов.

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