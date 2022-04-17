Какую музыку слушают актеры? В Сети появились плейлисты Боярской и Миронова

Какую музыку слушают актеры? В аудиосервисе «Звук» появились плейлисты артистов, номинированных на премию «Золотая маска» в 2022 году. Театральных звезд специально попросили поделиться тем, что их вдохновляет.

Так, например, оказалось, что актриса и оперная певица Надежда Павлова слушает «солянку» из фанка, классического рока, мистических арабских напевов и поп-музыки. Песния Surrender британской группы из 80-х The Brand New Heavies у нее соседствует с Джорджем Майклом, оперой «Джустино» Антонио Вивальди и «Ваней» Тины Кузнецовой — поп-треком с пронзительным русским фольклором.

Актриса Лиза Боярская слушает хит Джеласи Хоукинса о разбитом сердце I Put a Spell on You в лиричном исполнении джазовой певицы Нины Симон, нежную песню Земфиры «Хочешь», треки Beyoncе, Nirvana и Робби Уильямса. Ее плейлист — это коктейль рока и популярной музыки.

У артиста балета Владислава Лантратова в музыкальной подборке собраны атмосферная композиция «Мадам, уже падают листья» Вертинского, трогательная «Нитью» композитора и певицы Марии Чайковской и «Мне нравится, что вы больны не мной» в исполнении Аллы Пугачевой. Из зарубежных исполнителей присутствуют треки Queen, Эми Уайнхаус, Адель и Muse.

У Евгения Миронова перемешаны музыка из кино и классические композиции в исполнении оркестра. Среди великих артист предпочитает Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Из саундтреков в его плейлист попали лейтмотивы «Списка Шиндлера», «Иронии судьбы» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«В последнее время я с удовольствием работаю в жанре спектакль-концерт в качестве чтеца с известными дирижерами, такими как Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Юровский и их замечательными музыкантами, и через их исполнение соприкасаюсь с творчеством великих композиторов. Поэтому мне захотелось напомнить об их творчестве аудитории «Звука» в своем плейлисте», — отметил Миронов.

Добавим, что аудиосервис «Звук» поддерживает проведение «Золотой маски».

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