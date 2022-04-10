Коктейли и песни «Блестящих»: Анна Семенович даст концерт в Москве

Певица пригласила на свое позитивное шоу.

15 апреля певица Анна Семенович даст концерт в московском клубе «16 тонн».

Звезда пообещала, что подарит своим поклонникам позитив, исполнит свои песни, а также хиты группы «Блестящие», в том числе «Восточные сказки».

«Буду угощать вас коктейлями и баловать суперхитами, — анонсировала шоу Анна в своем Telegram-канале. — Будет очень душевно и по-домашнему».

Напомним, после ухода из «Блестящих» в 2007 году Семенович выпустила один студийный альбом и более 30 синглов. Певица подтверждает свой статус двумя-тремя новыми песнями в год, при этом активно снимаясь в телепроектах и иногда в кино.

Концерт Анны 15 апреля начнется в 20:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.