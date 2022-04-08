«День плохих новостей»: рок-фестиваль «Нашествие» вновь отменен

Мероприятие по требованию Роспотребнадзора перенесли на следующий год.

Организаторы фестиваля «Нашествие» рассказали об отмене рок-события, которое должно было пройти летом 2022 года.

Роскомнадзор запретил проведение фестиваля в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

«Сегодня — день плохих новостей. «Нашествия» в этом году не будет. Решение о переносе «Нашествия» на 2022 год было принято только что на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью CoVID-19 невозможным», — рассказали организаторы фестиваля в своих социальных сетях.

На следующий год фестиваль обещают провести в Серпухове Московской области с 29 по 31 июля. А 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов. Далее каждый из владельцев билетов сможет выбрать: перенаправить пропуск на фестиваль другому или переоформить билет на следующий год.

«Мы разочарованы тем, что не смогли оправдать наших с вами надежд и в этом году. Спасибо вам, что остаетесь с нами», – добавили организаторы.

Напомним, в прошлом году музыкального фестиваля тоже не было. Причиной отмены стал коронавирус.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.