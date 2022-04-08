Российский исполнитель Dragonfloyd выпустил свой первый трек «Один»

Новое слово в отечественной поп-музыке — молодой исполнитель Dragonfloyd выпустил свой дебютный трек «Один».
Это откровенный разговор о чувствах, отсылающий слушателей к периоду первой любви, первого поцелуя и юношеского максимализма.
«Как хочется взять и все бросить, улететь куда-то далеко, забыть о том, что влюблен, и просто побыть наедине со своими мыслями. Но, как бы я ни закрывался, как бы ни пытался забыть о любви, все равно, если любишь человека, то это на всю жизнь…» — говорит Dragonfloyd о своей первой песне.
Давайте оценим этот лирический трек и неподдельную искренность, которую представил нам молодой артист.
«Один» уже доступен на всех музыкальных площадках.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.