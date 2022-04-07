«Большое культурное событие»: музыкальные итоги подведут на премии «Шансон года 2022»

Один из главных исполнителей в жанре «шансон» Михаил Шуфутинский дал прогнозы предстоящей церемонии.

Гостей ХXI Церемонии вручения премии «Шансон года» ждет море эмоций и лучшие шлягеры «Радио Шансон».

Отметим, что 16 апреля в Государственном Кремлевском Дворце пройдет торжественное вручение наград премии «Шансон года 2022».

Исполнители Стас Михайлов и Михаил Шуфутинский рассказали, почему для слушателей и артистов так важна эта премия.

««Шансон Года» для артиста — это отправная точка. Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!» — отметил Михайлов.

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«Премия «Шансон года» — это большое культурное событие в жизни нашей страны. Замечательный праздник хорошей, человеческой, всеми нами любимой песни», — добавил Михаил Шуфутинский.

Напомним, скоро в мире музыки произойдет еще одно интересное событие. Певица Валерия создаст социальную сеть Musicgram.

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