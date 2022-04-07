Олег Митяев и Дмитрий Харатьян споют на фестивале авторской песни в Москве

9 и 10 апреля в Москве пройдет Шестой фестиваль авторской песни Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!». Место проведения — киноклуб «Эльдар».

По словам главного организатора, фестиваль соберет представителей разных поколений. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.

Одним из участников события станет народный артист России Дмитрий Харатьян. Он исполнит несколько композиций в оба дня фестиваля. Помимо него и Олега Митяева, также заявлены выступления Сергея Никитина, Ирины Богушевской, Александра Суханова, Галины Хомчик, группы «Необарды» и других исполнителей.

Как передает ТАСС, который также будет вести трансляцию концерта, в этом году у фестиваля будет и детская программа, которая пройдет 10 апреля. На нее бесплатно соберут сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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