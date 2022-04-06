Наталья Подольская даст онлайн-концерт для своих подписчиков

Певица Наталья Подольская решила устроить онлайн-концерт. Квартирник звезды будет транслироваться 7 апреля в 20:00 по московскому времени в социальной сети «ВКонтакте».

«Будет много музыки, любви, тепла и подарков! — анонсировала 39-летняя артистка. — Ну и, конечно же, будет выступление специального гостя!»

Под специальным гостем Наталья наверняка подразумевает своего мужа Владимира Преснякова, хотя в программе выступления может появиться и неожиданный музыкант.

Напомним, в копилке певицы три студийных альбома, более 320 клипов и пять наград «Песня года». В 2022 году она успела выпустить новые синглы «Быть самой собой» и «Мама».

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