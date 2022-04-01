Red Hot Chili Peppers получили звезду на голливудской «Аллее славы» и лизнули ее

31 марта на голливудской «Аллее славы» появилась звезда, посвященная культовой рок-группе Red Hot Chili Peppers. Участники коллектива Энтони Кидис, Чед Смит, Джон Фрушанте и басист Фли приняли участие в церемонии открытия. Вокалист так увлекся, что даже лизнул звезду, установленную на тротуаре.

Рокеры поделились, что с голливудской аллеей их связывает очень многое. Они ходили по ней, когда еще были не знаменитостями, а простыми уличными хулиганами.

«Я почти уверен, что однажды меня стошнило на звезды «Аллеи славы». И, конечно, я спал на звездах Голливудского бульвара. – цитирует Кидиса издание Variety. — Я наступал на них не как турист, а как человек, убегающий от властей или, возможно, убегающий от кого-то, кому я должен денег».

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Добавим, что в пятницу, 1 апреля, вышел в свет 12-й полнометражный альбом Red Hot Chili Peppers под названием Unlimited Love («Безграничная любовь»). В новой пластинке целых 17 песен. Напомним, предыдущий релиз группы выходил в 2016 году.

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