Любовь и барабаны: Митя Фомин даст концерт в Москве 8 апреля

8 апреля в московском клубе «16 тонн» состоится концерт певца Мити Фомина. Артист выступит со своими песнями и барабанными шоу.

Зрителям обещают ритм и драйв, который сменится мелодичностью и лиричностью песен фронтмена группы Hi-Fi.

«Вечно влюбленный в жизнь Митя Фомин снова транслирует зрителю надежду, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, используя веками проверенный инструмент. Ведь если что-то меняет к лучшему все в нашей жизни, так это точно любовь», — говорится в анонсе концерта.

Шоу состоится 8 апреля в 20:00 на сцене клуба «16 тонн».

Билеты можно приобрести здесь.

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