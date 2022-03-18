«Танцы минус» выпустили новый мини-альбом и анонсировали весенний концерт

17 марта отечественная рок-группа «Танцы минус» поделилась с поклонниками в социальных сетях своим новым мини-альбомом «Переверевеснеть», в который вошло четыре свежих песни.

Их, а также свои проверенные временем хиты коллектив собирается сыграть на концерте в московском клубе «16 тонн», намеченном на 1 апреля.

Напомним, музыкальную группу в 1995 году собрал певец и актер мюзиклов Вячеслав Петкун. С тех пор «Танцы минус» выпустили шесть полноформатных и три мини-альбома. Их песня «Иду» вошла в саундтрек культового фильма «Брат-2».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.