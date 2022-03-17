«Легкий способ бросить любить»: Эльдар Джарахов выпустил второй альбом

17 марта вышел второй альбом российского блогера Эльдара Джарахова, который, как и многие его коллеги, занялся музыкой. Пластинка называется «Легкий способ бросить любить».

В 2021 году Джарахов буквально взорвал музыкальную индустрии хитом «Я в моменте» и открыл себя не только как рэпера, но и как автора светлых сентиментальных песен. Второй альбом, состоящий из 20 треков, продолжил эту линию в творчестве поющего блогера.

«Легкий способ бросить любить» — это история человека, пытающегося бежать от любви. Удастся ли ему это, вы сможете узнать, послушав альбом от начала до конца», — цитирует Эльдара издание The Flow.

Альбом должен был выйти еще в конце в ноябре 2021 года, но его релиз несколько раз переносился. Вместе с пластинкой 17 марта вышел клип Джарахова на новую песню «Не надо влюбляться», в котором 27-летний Эльдар обнимается с дюжиной девушек.

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