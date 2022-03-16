Любовь Толкалина расскажет о судьбе второй жены Баха в музыкальном спектакле

9 апреля в концертном зале «Зарядье» актриса Любовь Толкалина примет участие в музыкальном спектакле «Мой Бах».

В программе прозвучат произведения великого композитора в исполнении органа и маримбы. А сюжет расскажет о жизни второй жены Иоганна Себастьяна Баха — Анны Магдалены.

«Это история женщины, которая, полностью оставшись в тени своего великого мужа, является для нас загадкой, а некоторые музыковеды даже приписывают ей авторство нескольких баховских гениальных сочинений, — рассказала Толкалина в Telegram. — Закончилась ее жизнь трагично. Она была матерью и мачехой огромного количества детей, она была музой, вдохновительницей и помощником Иоганна Баха. Она была автором знаменитых нотных тетрадей, по которым наши дети до сих пор учатся музыке».

Актриса отвечает за историю героини, а музыку организует создатель постановки Петр Главатских. Их поддержит детский хор «Аврора» и органист Федор Строганов. Начало спектакля — в 19 часов.

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