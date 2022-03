Machine Gun Kelly анонсировал новый альбом с помощью Dolce & Gabbana

14 марта американский музыкант Machine Gun Kelly раскрыл поклонникам детали своего нового альбома Mainstream Sellout.

31-летний жених актрисы Меган Фокс опубликовал в социальной сети обложку, имена артистов, которые спели с ним дуэтом, а также список песен новой пластинки. С последним певец поступил особенно оригинально: заказал у бренда Dolce & Gabbana 16 дизайнерских маек и рубашек, на каждой из которых обозначено название нового трека. Видео с этой одеждой он тоже поделился в своем посте.

Среди новых песен Machine Gun Kelly есть такие названия, как Born with Horns («Рожденный с рогами»), God Save Me («Боже, храни меня»), Makeup Sex («Макияж секс»), Emo Girl («Эмо-девочка»), Sid + Nancy («Сид и Нэнси») и Fake Love Don’t Last («Поддельная любовь не длится долго»).

В записи некоторых треков приняли участие рок-группа Bring Me the Horizon, рэперы Лил Уэйн и Blackbear, комик Пит Дэвидсон, дочь Уилла Смита Уиллоу и другие артисты. Новый альбом выйдет 25 марта.

