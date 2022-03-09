В России появился первый альбом этнической музыки народов Арктики

Для его создания было отслушано более ста часов музыкального материала.

В России впервые выпущен альбом северной этнической музыки. Диджей Дамир Алибакиев со своим проектом Hapanasasa и продюсер Роман Лалетин собрали фольклорные записи песенных традиций народов Арктики и создали на их основе 12 электронных треков.

Послушать пластинку можно в «Яндекс.Музыке» и Spotify. В записи звучат такие народные инструменты, как калюка, хомус и жалейка.

Идея родилась во время проведения российских фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!» в 2018–2019 годах. Каждое такое такое мероприятие заканчивалось музыкальным сетом, который использовал этнические мотивы северян. Эту богатую культуру звука было решено осовременить и донести до широкой аудитории.

«Во время пандемийного локдауна удалось эту идею осуществить. Мы продвигались вместе с музыкой с запада на восток, изучая культуру, традиции, историю и территорию бескрайней снежной земли, – цитирует Романа Лалетина издание «Таймырский телеграф». – Чтобы выбрать композиции, которые вошли в альбом, мы отслушали более ста часов материала – это яркий и суровый фольклор поморов, песни шаманов-нганасан, таинственное искусство якутского народа, полное жизни и подражания дикой природе».

Добавим, что при создании альбома использовались песни Александра Кокорина, Марии Бельды, Галины Лехановой, ансамбля «Поветерь» и других исполнителей северного фольклора.

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