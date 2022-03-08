«Надеемся, что скоро сможем выступить»: My Chemical Romance отменила концерты в России

Из-за событий на Украине американские рокеры не приедут в Москву летом 2022-го.

8 марта популярная во всем мире американская рок-группа My Chemical Romance объявила об отмене своих концертов в России и Украине в 2022 году. Музыканты отметили, что приняли это решение «с огромным сожалением».

«Мы надеемся, что скоро сможем выступить для фанатов в этих странах», — пишут рок-звезды в Instagram.

Стоит отметить, что из западных групп, собиравшихся посетить Россию с концертами летом 2022 года, My Chemical Romance отказались приезжать одними из последних.

Они должны были «дать жару» на московском фестивале Park Live в июне. Однако из-за событий на Украине список иностранных артистов, которые должны приехать на это мероприятие, значительно поредел.

Отказались от визита группы Placebo, Slipknot, The Killers и Игги Поп.

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