Тилль Линдеманн отменил концерты в России в декабре 2022 года

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, также выступающий и сольно, сообщил фанатам, что отменил два концерта в России в 2022 году.

3 марта он выложил в сториз расписание выступлений в рамках своего тура Ich hasse Kinder Tour, и два последних города в списке оказались под красной надписью «отменено». Это Новосибирск 5 декабря и Москва 11 декабря.

В следующей «сторис» рокер выложил фото себя на фоне рядом со стелой на въезде в Киев, после чего стало понятно, почему музыкант отказался от российских концертов. Кстати, шоу в этом городе Тилль сохранил в графике.

Напомним, из-за спецоперации ВС РФ на Украине многие западные рок-группы отменили свои выступления в России в 2022 году. Среди них Green Day, The Killers, Iron Maiden и многие другие.

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