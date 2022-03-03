Группа «Мумий Тролль» заявила об остановке концертной деятельности

На весну 2022 года у рок-коллектива не запланировано выступлений.

2 марта российская рок-группа «Мумий Тролль» объявила о временном прекращении концертной деятельности. В своем заявлении музыканты отметили, что их песни много лет объединяли слушателей из России, Украины и других стран, но в свете последних событий коллективу придется начинать эту работу заново.

«Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — написали Илья Лагутенко и компания на странице группы в Instagram, призвав восстановить мир.

На сайте «Мумий Тролля» нет анонсов концертов на весну 2022 года. Выступления в рамках тура «После зла» запланированы только на 3 (Владивосток) и 5 (Москва) июня, 1 (Ростов-на-Дону) и 2 (Волгоград) июля.

Напомним, многие западные группы отменили свои выступления в России в 2022 году после объявления о начале военной спецоперации по освобождению Донбасса.

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