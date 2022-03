Iron Maiden отменили концерт в Москве, запланированный на 1 июня 2022 года

Вслед за Green Day и другими западными рок-группами свое выступление в России в 2022 году отменили легенды хеви-метала Iron Maiden.

Рокеры должны были выступить в Москве 1 июня (на стадионе «ВТБ-арена») — в рамках своего большого тура The Legacy of the beast – 2022. Но, как сообщает концертное агентство SAV Entertainment, концерт уже отменен. Поклонники группы могут сдать билеты по месту их приобретения.

На сайте организаторов музыкальных мероприятий отмечено, что выступления Green Day, Franz Ferdinand, Aerosmith и Эрика Клэптона в России отменены. А вот концерты Judas Priest 27 мая и Дэвида Гарретта 13 июня все еще висят в списке запланированных шоу.

Напомним, что западные музыканты начали активно отказываться от гастролей в России после начала 24 февраля военной спецоперации в Донбассе.

