Группа Green Day отменила свой концерт в Москве в мае 2022 года

27 февраля популярная американская панк-рок группа Green Day сообщила через Instagram, что отменяет свой концерт в России, запланированный на 29 мая 2022 года.

«С тяжелым сердцем в свете текущих событий мы считаем необходимым отменить наше предстоящее выступление в Москве на стадионе «Спартак», — сообщили Билли Джо Армстронг и компания. — Мы понимаем, что этот момент не о рок-концертах на стадионе, это гораздо больше. Но мы также знаем, что рок-н-ролл вечен, и мы уверены, что в будущем у нас будет время и место, чтобы вернуться. Берегите себя».

Западная пресса отмечает очевидный момент, что рокеры отменили концерт из-за ситуации на Украине. В 2022 году Россию собирались посетить такие известные группы, как Bring Me the Horizon, OneRepublic, Judas Priest, The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance, Iron Maiden, Deep Purple, Imagine Dragons и другие артисты. Но после начала спецоперации по защите Донбасса их приезд под большим вопросом.

«У нас есть несколько групп, которые должны отправиться туда (в Россию. — Прим. авт.) со следующего месяца и до лета — рок-группы, альтернативные группы, много электронщиков и сольные артисты. В нынешнем виде я не вижу возможности проведения ни одного из этих шоу», — цитирует издание Variety лондонского музыкального агента Джеффа Мила.

Таким образом есть высокая вероятность, что перечисленные группы тоже отменят свои визиты в РФ в ближайшие дни. Латвийская рок-группа Brainstorm, у которой был запланирован целый тур по России, уже перенесла все концерты на неопределенное время.

