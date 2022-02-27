Дмитрий Певцов даст ряд благотворительных концертов в помощь детям Донбасса

Актер выступит со своей группой «Певцовъ-Оркестр».

Актер и музыкант Дмитрий Певцов объявил о проведении благотворительных концертов в помощь детям Донбасса.

58-летний народный артист России и его группа «Певцовъ-Оркестр» совместно с благотворительным фондом «Время помогать» пригласили зрителей послушать музыку и помочь детям, который обстрелы выгнали из своих домов.

2 марта концерт пройдет в Нижнем Новгороде (ДК «Газ»);

3 марта – в городе Дзержинске (Театр драмы);

4 марта — марта в городе Арзамасе (ДК «Ритм»).

Напомним, в 2021 году Певцов стал депутатом Госдумы РФ. Он поддержал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, за что 26 февраля был внесен в санкционный список Евросоюза.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.