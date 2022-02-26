Земфира выпустила новую версию альбома «Бордерлайн»

Исполнительница Земфира перевыпустила пластинку «Бордерлайн». Певица увеличила количество песен с 12 до 15.

Напомним, года назад Земфира опубликовала на Spotify, Apple Music, «Яндекс.Музыке» и других стриминговых площадках свою первую полноформатную работу за последние восемь лет.

Всего на пластинке было представлено 12 треков, в том числе «Остин». Клип на эту песню был выпущен неделю до премьеры альбома. Также вошла в альбом композиция «Крым». Этот сингл поклонники Земфиры могли услышать еще весной 2020 года.

Отметим, что «Бордерлайн» считается седьмым полноформатным студийным проектом Земфиры. До этого певица делала подобное еще в 2013 году. Результатом тогда стал альбом «Жить в твоей голове».

Недавно Земфира дала два крупных концерта в Москве. Во время выступления артистка исполнила композиции из альбома «Бордерлайн». А позже Земфира дополнила саму пластинку еще тремя песнями.

Теперь в альбоме есть старые 12 композиций и три акустических версии песен «Камон», «Таблетки» и «Жди».

Напомним, ранее Земфира порадовала внешним обликом бывшего мужа Полины Гагариной.

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